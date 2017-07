Arabische Liga waarschuwt Israël dat 'met vuur speelt': 'Jeruzalem is een rode lijn'

'Jeruzalem is een rode lijn, waarvan geen enkele Arabier of moslim zal aanvaarden dat die wordt overschreden', zei Ahmed Aboul Gheit in een verklaring.

Hij verwees daarmee naar de veiligheidsmaatregelen aan de toegang tot de Tempelberg, die het voor de Palestijnen moeilijk maken de Al-Aqsamoskee te betreden, de op twee na heiligste plaats voor moslims. Israël installeerde metaaldetectoren aan de ingang van de site, als reactie op de dood van twee Israëlische politieagenten door Arabische Israëli's ruim een week geleden.

De veiligheidsmaatregelen zorgen al een hele week voor zware spanningen tussen de Israëli's en de Palestijnen, met al vijf Palestijnse en drie Israëlische doden tot gevolg. Sinds vrijdag raakten ook 400 Palestijnen gewond bij de confrontaties met de Israëlische politie, bij de protesten in en rond Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever.

De Arabische Liga waarschuwt Israël dat de maatregelen het land zuur kunnen opbreken. 'De Israëlische regering speelt met vuur en riskeert een grote crisis uit te lokken met de Arabische en islamitische wereld', aldus Aboul Gheit volgens een woordvoerder van de vanuit Caïro opererende organisatie.

Israël installeerde zondag meer veiligheidscamera's aan de ingang van de heilige site. Aan de start van de wekelijkse kabinetsvergadering zondag veroordeelde Netanyahu ook de dood van de drie Israëli's, die gedood werden door een Palestijnse man in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Hij zei dat Israël het huis van de aanvaller zal vernietigen en bijkomende veiligheidsmaatregelen zal nemen.