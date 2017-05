'Arabische landen staan in de rij om samen te werken met Israël'

De Israëlische minister van Cultuur zorgde op het Filmfestival in Cannes vorige week voor een opgemerkte passage. Miri Regev van de rechtse partij Likoed van premier Benjamin Netanyahu showde op de rode loper een jurk waarop de skyline van Jeruzalem was afgedrukt. Ze wilde op die manier de vijftigste verjaardag herdenken van 'de bevrijding en de hereniging' van die stad. Het nummer werd niet door iedereen gesmaakt. Een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwt de 'hereniging' van Jeruzalem nog altijd in de eerste plaats ...