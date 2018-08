Aquarius mag aanmeren in Malta

Het schip wachtte vier dagen na de redding op zee nog steeds op de toewijzing van een veilige haven. Spanje heeft intussen laten weten dat het in het kader van een akkoord met andere Europese landen 60 van de 141 opvarenden zal opvangen.

'Malta zal een concessie doen door het schip toestemming te geven om aan te meren in een van zijn havens, hoewel het daartoe niet wettelijk verplicht is', luidde het in een verklaring. Volgens Malta worden de migranten vervolgens verdeeld over Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal en Spanje. 'De Maltese regering beschouwt dit als een concreet voorbeeld van Europese solidariteit en leiderschap', aldus nog de mededeling.

De 141 vluchtelingen werden vrijdag voor de Libische kust opgepikt. Sindsdien wachtten de charterpartijen van het schip, SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen, op de toewijzing van een veilige haven. Naast Malta weigerde ook Italië het schip te laten aanmeren. Beide landen voeren een hard beleid ten aanzien van reddingsboten van ngo's die op zee migranten oppikken. Ze zijn van mening dat alle EU-partners hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.