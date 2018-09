'Antwerpse OCMW informeert bij het regime van Assad naar vluchtelingen'

'Uit documenten van 2015 blijkt dat het OCMW vragen heeft gesteld aan het regime van Bashar Al-Assad over bezittingen van Syrische vluchtelingen', zegt Wouter Van Besien tegen Knack. Het is gebruikelijk dat van nieuwkomers wordt gecontroleerde welke bezittingen en eigendommen zij in het buitenland hebben alvorens ze op steun van het OCMW kunnen rekenen, maar voor Syrië is dat al een hele tijd niet meer gangbaar. Ook in de periode wanneer dit voorval speelde, woedde de burgeroorlog in Syrië al enkele jaren. De internationale gemeenschap heeft het dictatoriale regime van Assad al meerdere keren veroordeeld.

Schepen Fons Duchateau, voor N-VA bevoegd voor sociale zaken en het OCMW in Antwerpen, zegt daarover niets te weten. Duchateau: 'Ik zit wekelijks de Bijstandscomités voor waarin zulke dossiers worden behandeld. Ik weet dat er geen enkele partij is die vindt dat mensen uit oorlogszones moeten kunnen bewijzen welke eigendommen ze daar hebben. Maar ik volg uiteraard niet elk dossier helemaal op.'

Duchateau toont zich in hetzelfde interview niet onder de indruk van het Gentse circulatieplan, waarvan Van Besien nochtans een Antwerpse variant bepleit. Duchateau: 'Het Gentse circulatieplan is een flinterdun verhaal. Als je een aantal straten afsluit voor autoverkeer en je gaat vervolgens ook daar meten, is het nogal logisch dat je daar minder stikstofdioxide zult vinden. Maar is dat ook zo in de zone waar géén meetpunten staan en het verkeer mogelijk is toegenomen? En wat zal er veranderd zijn als straks, bijvoorbeeld onder druk van de noodlijdende middenstand, het plan weer wordt ingetrokken?'

Van Besien hekelt op zijn beurt de manier waarop Bart De Wever als burgemeester van de stad bevolkingsgroepen stigmatiseert. Van Besien: 'Ik zal als burgemeester niet zwijgen als er iets fout gaat. Als jongeren eieren naar de politie gooien, moeten ze daarvoor hard worden gestraft. Maar ik zal nooit bevolkingsgroepen viseren. Ik zal nooit zeggen dat de joden de goeden zijn en de moslims voor problemen zorgen. Ik zal nooit alle Berbers in mijn stad over één kam scheren, of een heel district - Borgerhout - veroordelen. Dat zorgt alleen maar voor meer wantrouwen onder de Antwerpenaren.'

De twee politici ontkennen tot slot het gerucht al zouden de N-VA en Groen uiteindelijk samen wel eens in een coalitie kunnen belanden. 'Iedereen die dit interview leest, zal toch merken dat er absoluut geen raakvlakken zijn tussen onze partijen', zegt Van Besien daarover. Waarop Duchateau: 'Groen werkt nog liever samen met de PVDA dan met ons. Dat is nochtans een partij die het beleid in Venezuela verdedigt, en weigert de moord op homo's in Cuba te veroordelen.'

