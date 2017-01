Antonio Tajani verkozen tot voorzitter Europees Parlement

De christendemocraat Tajani (EVP) won in de vierde beslissende ronde het pleit met 351 stemmen tegenover 282 voor zijn landgenoot, socialist Gianni Pittella (S&D).

De meest open voorzittersverkiezingen in jaren kenden een opvallend verloop. Alles begon met de S&D die, tegen de afspraak met de EVP in, toch besloot een kandidaat naar voren te schuiven en zo een deal op te blazen tussen de twee grootste fracties in het Europees Parlement. Die deal hield in dat in de eerste helft van de legislatuur de S&D de voorzitter mocht leveren en in de tweede helft de EVP. Socialist Martin Schulz vulde alvast het eerste deel van de deal in, maar daarna zagen de socialisten het niet meer zitten dat de christendemocraten zowel de voorzitter van de Europese Raad (Donald Tusk), die van de Europese Commissie (Jean-Claude Juncker) als die van het Europees Parlement in de rangen zou hebben. Dat is nu dus wel het geval.

Naast Pittella en Tajani begonnen ook de Roemeen Laurentiu Rebega (Europa van Naties en Vrijheid), de Italiaanse Eleonora Forenza (Europees Unitair Links/Noords Groen Links), de Britse Jean Lambert (de Groenen/Europese Vrije Alliantie) en de Belgische Helga Stevens (ECH) aan de eerste ronde dinsdagochtend, zes kandidaten in totaal. Daar kondigde de overwinning van Tajani zich al aan, omdat Guy Verhofstadt, de kandidaat van de liberale ALDE-fractie, de handdoek in de ring gooide en zijn steun voor de christendemocraat uitsprak. In de deal die de ALDE en de EVP bespraken, stond onder andere dat beide fracties samen pleiten voor een sterke parlementaire aanwezigheid in de brexitonderhandelingen, een versterkte Europese veiligheid en een hervorming van de Europese instellingen. De liberalen zouden onder andere het voorzitterschap van de Conferentie van Commissievoorzitters krijgen.

In de tweede ronde liepen Tajani en Pittella samen verder uit, terwijl Stevens terrein moest prijsgeven. Na de derde ronde, waarin vooral Tajani stevig scoorde, koos de fractie van Stevens ervoor om Tajani te steunen, pas nadat die een verklaring op zijn Twitteraccount plaatste: 'Het is niet aan de voorzitter om een politieke agenda te pushen. Dat is aan jullie, leden van het Europees Parlement.'

Een goede zaak, vindt europarlementslid Sander Loones (N-VA). Hij benadrukt dat hij van de EVP enkel inhoudelijke garanties heeft gekregen, onder andere over de neutraliteit van de parlementsvoorzitter.

'Tajani heeft ons geen enkele post beloofd. U zal Helga de volgende dagen niet voor een andere positie zien kandideren. Zij wil verder blijven doorwerken op de inhoudelijke dossiers', zegt Loones. 'We wilden niet dat Tajani in zijn nieuwe functie een marionet zou worden van de ALDE-fractie en de eurofiele agenda van Guy Verhofstadt. u heeft hij ons uitdrukkelijk en publiek beloofd dat niet te doen. De focus zal liggen op veiligheid, migratie en jobs. Hij zal in zijn communicatie met de Europese Raad ook de minderheidsstemmen in het parlementaire debat verkondigen.'

Uitslag (Ronde 4/ Ronde 3 / Ronde 2 / Ronde 1) Antonio Tajani: (351/291/287/274) Gianni Pittella: (282//191/200/183) Helga Stevens: (afgevallen/58/66/77) Jean Lambert: (afgevallen/53/51/56) Laurentiu Rebega: (afgevallen/44/45/43) Eleonora Forenza: (afgevallen/45/42/50)