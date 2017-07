Antiterreuroperaties Sydney: aanslag op vliegtuig verijdeld

Verschillende politiediensten voerden zaterdagavond huiszoekingen uit in Surry Hills, in het centrum van de stad, en in de zuidwestelijke buitenwijken Lakemba, Wiley Park and Punchbowl.

Er zullen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden op de Australische luchthavens. Passagiers zullen hierdoor rekening moeten houden met extra wachttijden, gaf de premier nog mee.

De Australische regering kondigde recent nog enkele wijzigingen aan in de samenwerking tussen de verschillende politiediensten om sneller en accurater te kunnen reageren op mogelijke terreuraanvallen in het land. Ook het leger krijgt meer bevoegdheden om gemakkelijker te kunnen ingrijpen.

Hoewel helemaal aan de andere kant van de wereld, maakt ook de Australische politiek zich meer en meer zorgen over het oprukkend extremisme. In tegenstelling tot Europa komt de dreiging voor landen in de Stille Oceaan uit de regio rond de Filipijnen, waar het zuiden van de eilandengroep geteisterd wordt door een opstand van gewapende islamisten.

Vertegenwoordigers van Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, Maleisië, Bruneï en de Filipijnen kwamen zaterdag samen in het Indonesische Manado om de aanpak van deze dreiging beter op elkaar af te stemmen. De zes landen kwamen overeen om onder meer de uitwisseling van inlichtingen en de samenwerking tussen de verschillende grensagentschappen te verbeteren.

De landen in de Stille Oceaan en Zuidoost-Azië maken zich zorgen over de ontwikkelingen in Marawi, in het zuiden van de Filipijnen. Daar vechten jihadisten van de lokale tak van Islamitische Staat met het Filipijnse leger. 'Het conflict in Marawi herinnert ons aan de nabijheid van de dreiging waarmee we worden geconfronteerd', zei Australisch minister van Justitie George Brandis.

Dat IS terrein verliest in het Midden-Oosten betekent voor deze landen 'een nieuwe reeks problemen', voornamelijk door de buitenlandse strijders die Syrië en Irak ontvluchten en zich 'in deze regio komen vestigen', zegt Brandis.