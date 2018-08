'Antibrexitgroep probeert via oppositiepartij Labour nieuw referendum af te dwingen'

Uit een gelekte memo die de krant The Guardian in handen kreeg, blijkt dat People's Vote, waar leden van zowel de conservatieven, sociaaldemocraten, liberalen en groenen deel van uitmaken, ervoor wil zorgen dat op de Labour-conferentie van volgende maand een motie wordt gestemd, waarin wordt opgeroepen tot een tweede referendum over het finale akkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie.

Steun

Volgens het officiële partijstandpunt is Labour momenteel gekant tegen een nieuw referendum, omdat het vindt dat het resultaat van het eerste referendum in 2016 gerespecteerd moet worden.

People's Vote acht zijn kansen om een nieuw referendum af dwingen het grootst met de steun van de belangrijkste oppositiepartij.

In de memo benadrukt Tom Baldwin, directeur communicatie van People's Vote, dat het niet de bedoeling is om het leiderschap van de partij aan te vechten.

'Deze campagne draait niet om Jeremy Corbyn en we moeten en zullen ze niet gebruiken om de partij te beschadigen of de leiders ervan persoonlijk aan te vallen'.

Baldwin ontkent ook dat het de bedoeling is om met dissidente Labour-parlementariërs een nieuwe politieke partij te vormen. 'Het dreigende vooruitzicht op een mislukte brexit is te belangrijk voor iedereen om het te gebruiken voor eender welk ander politiek doel', klinkt het volgens The Guardian.

Moeizaam

Het Verenigd Koninkrijk verlaat eind maart 2019 de Europese Unie, maar de scheidingsonderhandelingen tussen Brussel en Londen verlopen uiterst moeizaam.

In het eerste brexitreferendum op 23 juni 2016 stemde 53 procent van de Britten voor een EU-uitstap.