Anonieme regeringsmedewerker in opiniestuk New York Times: 'We voeren verzet tegen Trump binnen regering'

De 'hooggeplaatste medewerker' van de regering-Trump schetst in het opiniestuk een beeld van een groep gelijkgestemden die binnen de regering weerstand bieden tegen het 'anti-democratische', 'kleinzielige' en 'ineffectieve' bestuur van Trump. Bedoeling is delen van Trumps programma in de kiem te smoren, zo klinkt het.

De anonieme regeringsmedewerker onderstreept nog geen deel uit te maken van de 'linkse' weerstand tegen de Amerikaanse president. Trump, zo gaat het, heeft Amerika veiliger en welvarender gemaakt. Toch ondergraaft hij de Amerikaanse democratie.

Trump reageerde dat het 'laf' is om anoniem te getuigen. Zijn woordvoerster Sarah Sanders noemde de bijdrage 'afschuwelijk, onverantwoordelijk en egoïstisch'. Ze eiste dat de New York Times zich zou verontschuldigen. De auteur ondergraaft volgens haar de verkozen president, in plaats van hem te ondersteunen, zie Sanders. 'Deze lafaard moet het juiste doen en aftreden.'

De New York Times berichtte dat de naam van de auteur bekend is. Zijn anonimiteit werd op zijn vraag gegarandeerd, omdat zijn job in het gevaar is. 'We geloven dat de anonieme publicatie van dit essay de enige mogelijkheid is om onze lezers een belangrijke visie over te brengen.'

Dinsdag nog had het nieuwe boek van Bob Woodward, een van de journalisten achter het Watergate-schandaal, het Witte Huis beschreven als in chaos. Uit fragmenten van het boek, dat dinsdag verschijnt, blijkt dat Woodward medewerkers van Trump citeert die zich smalend uitlaten over de president. Volgens Trump bestaat het boek uit 'gefabriceerde verhalen'.