Ankara onderzoekt commentaren van internetgebruikers na koersval lira

Volgens het staatspersagentschap Anadolu is het ministerie van Binnenlandse Zaken een vooronderzoek begonnen naar '346 accounts op sociale netwerken', die 'provocerende' verklaringen zouden hebben gedeeld.

De Turkse marktenwaakhond (CMB) heeft maandag in een persbericht ook aangegeven dat hij al wie 'valse informatie' over de economie verspreidt, zal vervolgen. Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan benadrukte maandag nog op Twitter dat 'de Turkse economie sterk is en dat de autoriteiten maatregelen nemen voor financiële stabiliteit'.