Ankara beslist dat Nederlandse ambassadeur moet wegblijven uit Turkije

De Nederlandse ambassade en de consulaten moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven. De residenties van de ambassadeur in de hoofdstad Ankara en de consul-generaal in Istanboel zouden inmiddels door Turkije zijn afgesloten. Dat gebeurt "om veiligheidsredenen", zo is door bronnen bij Buitenlandse Zaken in Ankara meegedeeld.

Nederland heeft in Turkije consulaten in Izmir, Antalya, Marmaris en Gaziantep. Er is ook nog het zogenoemde Netherlands Business Support Office (NBSO) in Izmir, een organisatie die steun verleent aan Nederlandse zakenlieden in Turkije. Over dit NSBO is niets bekendgemaakt.

Het Turkse ministerie gaf 's avonds een verklaring uit waarin stond dat de beslissingen die Den Haag tegen Turkije en de Turkse gemeenschap in Nederland heeft genomen, "serieuze problemen zullen inhouden op diplomatiek, politiek, economisch en andere terreinen".

De Turkse regering kreeg een steuntje in de rug van de oppositiepartij CHP, de Republikeinse Volkspartij. De voorzitter daarvan liet weten dat elk land dat het woord democratie in de mond neemt, vervolgens niet een Turkse minister de toegang moet weigeren. Het Nederlandse besluit noemde hij onacceptabel en een schending van de diplomatie en de democratie. Vrijheid van meningsuiting kan niet de mond worden gesnoerd, liet hij weten.