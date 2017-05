Amnesty: Zuivering publieke sector verwoest levens van 100.000 mensen in Turkije

Uit het rapport van ngo Amnesty International blijkt dat onder meer artsen, politieagenten, leerkrachten, academici en soldaten moeten ploeteren om financieel rond te komen, omdat ze gebrandmerkt worden als "terroristen" en niet langer aan de slag kunnen in de publieke sector.

"De schokgolven veroorzaakt door het hardhandig neerslaan van de poging tot staatsgreep in Turkije, blijven de levens vernietigen van een groot aantal mensen die niet alleen hun job verloren, maar ook hun professionele bestaan en hun gezinsleven aan diggelen zagen vallen", zegt Andrew Gardner, Turkije-researcher van Amnesty International. "Een heleboel mensen in Turkije die de schandvlek van 'terrorist' met zich meedragen en beroofd zijn van hun bestaansmiddelen, zien hun carrière afgebroken en andere mogelijkheden voor tewerkstelling geblokkeerd."

Het rapport is gebaseerd op 61 interviews die werden afgenomen in Ankara, Diyarbakir en Istanboel en beschrijft de penibele situatie waarin mensen die ooit een veilige en vaste overheidsbaan hadden, nu verkeren, zonder rechtszekerheid. Alle geïnterviewden beschreven hoe ze, bij gebrek aan andere bestaansmiddelen zoals socialezekerheidspremies, gedwongen werden om te leven van hun spaarcenten, te vertrouwen op vrienden of familie, jobs aan te nemen in de informele sector of hun kost bijeen te schrapen op basis van de geringe uitkeringen van hun vakbond.

"De autoriteiten moeten onmiddellijk stoppen met deze willekeurige ontslagen. Wie niet schuldig is bevonden aan enige misstap moet eerherstel krijgen. Zij die werden ontslagen, moeten toegang krijgen tot een snelle en effectieve beroepsprocedure, zodat zij hun naam kunnen zuiveren, compensatie kunnen krijgen en hun carrière kunnen hervatten", aldus Andrew Gardner.