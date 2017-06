Amnesty wil verbod op invoer van producten uit Israëlische nederzettingen

Amnesty International wil dat de internationale gemeenschap de invoer verbiedt van producten uit de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie op de vijftigste verjaardag van de bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever.

Concreet wil Amnesty dat alle staten in de wereld goederen afkomstig uit de nederzettingen van hun markten te weren. Ze zouden ook moeten verhinderen dat hun bedrijven nog langer in de nederzettingen actief zijn of handel drijven in producten uit de nederzettingen.

'Al tientallen jaren kijkt de wereld toe terwijl Israël de huizen van Palestijnen vernielt en hun gronden en natuurlijke rijkdommen plundert voor eigen gewin', zegt secretaris-generaal van Amnesty International Salil Shetty in een mededeling. 'Dit vijftig jaar durende wanbeleid heeft de Palestijnse economie gefnuikt. Maar ondertussen floreert de nederzettingeneconomie die steunt op de systematische onderdrukking van de Palestijnse bevolking.'

Volgens Amnesty exporteren de Israëlische nederzettingen jaarlijks voor honderden miljoenen dollars van hun goederen naar het buitenland. Nochtans heeft een grote meerderheid van de landen in de wereld de bouw van de nederzettingen officieel veroordeeld als een overtreding van het internationale recht.

Tijdens de zogenaamde Zesdaagse Oorlog tussen 5 en 10 juni 1967 bezette Israël de Syrische Golanhoogte, de Egyptische Sinaiwoestijn, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.