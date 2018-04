Amnesty: Vrouwen met IS-banden seksueel uitgebuit in Iraakse vluchtelingenkampen

Het rapport van Amnesty is gebaseerd op interviews met 92 vrouwen in acht kampen voor intern ontheemden in de Iraakse provincies Nineve en Salah ad-Din. Er werden ook medewerkers van ngo's, leden van kampbesturen en VN-functionarissen ondervraagd.

De getuigenissen tonen aan dat Iraakse vrouwen en kinderen in binnenlandse vluchtelingenkampen op grote schaal gediscrimineerd worden wanneer het vermoeden bestaat dat ze connecties hebben met IS. Zo wordt hen voedsel en medische zorg ontzegd.

Amnesty stelt dat in elk van de acht kampen ook sprake is van seksuele uitbuiting van vrouwen door veiligheidstroepen, gewapende bewakers en militieleden. De vrouwen worden gedwongen om seksuele handelingen uit te voeren in ruil voor geld, humanitaire hulp of bescherming. 'Iraakse vrouwen en kinderen van wie verondersteld wordt dat ze banden hebben met IS, worden gestraft voor misdaden die ze niet hebben begaan', zegt Lynn Maalouf, Amnesty's onderzoeksdirecteur voor het Midden-Oosten. 'Deze gezinnen, die verdreven werden uit hun gemeenschap, kunnen nergens en bij niemand terecht. Ze zitten vast in kampen, verstoten en zonder toegang tot water, voedsel en andere basisbenodigdheden.'

Amnesty vreest bovendien dat de 'vernederende collectieve straf' de aanleiding kan vormen voor nieuw geweld in Irak. 'Zo bouw je niet aan de rechtvaardige en duurzame vrede waar de Iraki's zo wanhopig naar verlangen en die ze zo nodig hebben.'

De mensenrechtenorganisatie roept de Iraakse overheid nu op om een einde te maken aan de wantoestanden. 'De Iraakse regering moet tonen dat het haar ernst is met het beëindigen van het geweld tegen deze vrouwen, door alle daders ter verantwoording te roepen en alle gewapende mannen de toegang tot de ontheemdenkampen te ontzeggen', zegt Maalouf.