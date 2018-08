Amnesty: Turkije moet einde maken aan schending mensenrechten in Syrische stad Afrin

Afrin wordt momenteel gecontroleerd door het Turkse en door geallieerde Syrische milities, maar de mensenrechtenorganisatie klaagt aan dat de inwoners te maken krijgen met onder meer plunderingen en willekeurige arrestaties.

Het Turkse leger had in januari een offensief gelanceerd op de Koerdische enclave Afrin, in het noorden van Syrië. De operatie was gericht tegen Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), de militie die de stad tot dan toe controleerde. Ankara kreeg daarbij onder meer de steun van strijders van het Vrije Syrische Leger, die door Turkije waren opgeleid.

Intussen controleren de Turkse troepen samen met hun bondgenoten de stad Afrin en de omliggende gebieden. Maar Amnesty International stelt dat de inwoners van de stad nu een hele reeks schendingen moeten ondergaan. Het gaat onder meer over willekeurige detenties, gedwongen verdwijningen en plunderingen van eigendommen.

De feiten worden vooral gepleegd door de geallieerde Syrische milities, zo zegt de mensenrechtenorganisatie op basis van interviews met 32 mensen die in Afrin wonen of die de stad ontvlucht zijn. Bovendien hebben de militieleden en de Turkse soldaten ook scholen ingepalmd, waardoor duizenden kinderen verstoken blijven van onderwijs, zo klinkt het nog.

'Het Turkse militaire offensief en de bezetting hebben het lijden van de inwoners van Afrin enkel groter gemaakt nadat ze al jarenlang een bloedig conflict moesten verduren', zegt Lynn Maalouf van Amnesty in het Midden-Oosten. 'We hebben vreselijke verhalen geregistreerd van mensen die opgesloten, ontvoerd en gefolterd werden door Syrische gewapende groepen die de burgers leed blijven berokkenen zonder weerwerk van het Turkse leger.'

'Turkije moet onmiddellijk een halt toeroepen aan de schendingen gepleegd door de pro-Turkse gewapende groepen, moet daders ter verantwoording roepen en de inwoners van Afrin helpen om hun leven opnieuw op te bouwen.'