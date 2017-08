Amnesty: 'Strijdende partijen moeten burgers in Raqqa veilige vluchtroutes bieden'

De mensenrechtenorganisatie roept de strijdende partijen nu op om veilige vluchtroutes te creëren. "Duizenden burgers zitten vast in een dodelijk labyrint", klinkt het.

Amnesty beschrijft in het rapport, op basis van overlevenden en getuigen, hoe honderden burgers gedood werden en gewond raakten sinds de coalitie op 6 juni startte met de finale aanval op Raqqa, de de facto hoofdstad van de jihadistische terreurgroep IS in Syrië.

Volgens de mensenrechtenorganisatie worden burgers die de stad proberen te ontvluchten, vanuit verschillende kampen bestookt. Zo hebben ze af te rekenen met de boobytraps en scherpschutters van IS. Maar ze worden ook bestookt bij de artillerie- en luchtaanvallen van de internationale coalitie en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische strijders die meevecht tegen IS.

"De Amerikaanse troepen en de Syrische Democratische Strijdkrachten moeten meer inspanningen doen om burgers te beschermen. Zeker als we weten dat IS burgers inzet als menselijke schilden", zegt Donatella Rovera, hoofd van de onderzoeksmissie van Amnesty.

Amnesty verzamelde voorts ook getuigenissen over bombardementen van de door Rusland gesteunde Syrische overheidstroepen op burgers in dorpen en kampen ten zuiden van de Eufraat. Daarbij werden ook clusterbommen ingezet, hoewel het gebruik daarvan verboden is. "Er kan en moet meer gedaan worden om de levens te beschermen van de burgers die geen kant op kunnen door het conflict en er moeten dringend veilige vluchtroutes gefaciliteerd worden", klinkt het nog.

Het is onduidelijk hoeveel burgers vastzitten in Raqqa. Volgens een schatting van de VN gaat het om 10.000 tot 50.000 mensen.