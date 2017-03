Amnesty: Saudische coalitie gebruikt clustermunitie in Jemen

Volgens onderzoek van Amnesty International heeft de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië recent raketten met verboden clustermunitie afgevuurd op drie woonbuurten in de stad Sa'da in Jemen.

Na de aanval op 15 februari sprak Amnesty met ooggetuigen en de Jemenitische ontmijningsdienst YEMAC. Experten van de organisatie onderzochten ook beeldmateriaal van de clustermunitie. De raketten zijn van Braziliaanse makelij en hebben twee mensen verwond en materiële schade veroorzaakt.

Clusterbommen verspreiden tussen tientallen en honderden kleinere bommen, op een oppervlakte van soms honderden vierkante meter. Vaak ontploffen die niet meteen, en veroorzaken ze achteraf nog (burger)doden. Het gebruik van clustermunitie is verboden in de 118 landen die sinds 2010 het internationale Vedrag rond Clustermunitie ondertekenden. Brazilië heeft dat verdrag niet ondertekend.

Volgens Amnesty en ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch komt de clustermunitie die in Jemen gebruikt wordt doorgaans uit de VS, het Verenigd Koninkrijk of Brazilië. Van die drie heeft enkel het VK het Verdrag ondertekend.

"Clustermunitie berokkent ondenkbare schade aan burgerlevens", zegt Lynn Maalouf, onderzoeksdirecteur van Amnesty in Beiroet. "Het gebruik ervan is verboden onder international humanitair recht. Het is hoog tijd dat Brazilië toetreedt tot de conventie en dat de coalitie stopt met het gebruik ervan."

Sinds 2015 voert Saudi-Arabië een campagne in Jemen om de uitkomst van de burgeroorlog te beïnvloeden en president Abd-Rabbu Mansour in het zadel te houden. De coalitie, onder wieBahrein, Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko, Egypte, Jordanië en Soedan, heeft in haar strijd tegen de Houthi-rebellen, gesteund door Iran, volgens de VN oorlogsmisdaden gepleegd.