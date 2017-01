Amnesty roept Obama op om Guantánamo Bay alsnog te sluiten

Vandaag, op 11 januari 2017, is het exact 15 jaar geleden dat de eerste gevangenen werden overgebracht naar de Amerikaanse basis in Guantánamo Bay op Cuba. Elf dagen later is het acht jaar geleden dat president Barack Obama een uitvoeringsbesluit tekende om het detentiecentrum ten laatste op 22 januari 2010 te sluiten.

Vandaag, aldus Amnesty, "zitten nog steeds 55 mensen vast in Guantánamo waarvan 45 zonder enige vorm van aanklacht of proces. De overige tien gevangenen worden of werden vervolgd voor militaire rechtbanken waar de internationale standaarden over eerlijke rechtsgang niet gelden. Bovendien worden diegenen die deze gevangenen gefolterd hebben niet vervolgd of gestraft".

'Hét symbool'

"Het detentiecentrum in Guantánamo is hét symbool bij uitstek van mensenrechtenschendingen in de Verenigde Staten. Nieuw verkozen president Trump gaf al aan dat hij de gevangenis opnieuw op volle toeren wil laten draaien en foltering wil toestaan. Het is dus overduidelijk dat president Obama Guantánamo niet in handen van Donald Trump mag overlaten," zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, in een mededeling van de organisatie.

"De tijd dringt, maar het is nog niet te laat om de gemaakte beloftes na te komen. Tegen 20 januari kan de gevangenis in Guantánamo bij de machtsoverdracht aan Trump wel degelijk leeg zijn. Een oplossing binnen de krijtlijnen van het internationaal recht is mogelijk. Ofwel moeten gevangenen vrijgelaten worden, ofwel moeten ze een eerlijk proces krijgen," aldus Wies De Graeve.

(RR)