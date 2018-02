Amnesty: 'Leiders denken dat zeventig jaar genoeg is om mensenrechten met pensioen te sturen'

'Haatzaaiende politiek is niet meer enkel in opmars, maar ondertussen in de praktijk omgezet', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen,Gemarginaliseerde minderheden zijn hier de dupe van'. Hij geeft als voorbeelden het inreisverbod voor moslims in de VS, het afzonderen van vluchtelingen in containers in Hongarije of de discriminatie van christenen in Egypte.

