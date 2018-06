Amnesty: Legertop Myanmar moet vervolgd worden voor misdaden tegen de mensheid

Amnesty International heeft bewijzen verzameld die aantonen dat de opperbevelhebber van het Myanmarese leger, generaal Min Aung Hlaing, en twaalf andere individuen betrokken zijn bij misdaden tegen de mensheid tijdens de etnische zuivering van de Rohingya-bevolking in het noorden van de provincie Rakhine.

Het nieuwe rapport bevat 400 interviews en een massa ondersteunend bewijsmateriaal, zoals satellietbeelden, geverifieerd foto- en videomateriaal, forensische analyses en wapenonderzoek door experten.

'De uitbarsting van geweld - met moord, verkrachting, foltering, brandstichting en uithongering - gepleegd door de Myanmarese veiligheidstroepen in dorpen in het noorden van de provincie Rakhine, was geen actie van losgeslagen soldaten of legereenheden. Een massa bewijzen duidt erop dat dit geweld een onderdeel was van een zeer georkestreerde, systematische aanval op de Rohingya-bevolking', zegt Matthew Wells, senior crisisexpert van Amnesty International.

'Zij die bloed aan hun handen hebben moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun rol in het toezien op of uitvoeren van misdaden tegen de mensheid en andere ernstige mensenrechtenschendingen. Ook de top van de militaire commandostructuur en generaal Min Aung Hlaing mogen niet ontzien worden.'

Het is tot dusver het meest uitvoerige verslag van Amnesty International over de manier waarop het Myanmarese leger na 25 augustus 2017 meer dan 702.000 vrouwen, mannen en kinderen - meer dan 80 procent van de Rohingya-bevolking in het noorden van Rakhine bij het begin van de crisis - dwong naar Bangladesh te vluchten.