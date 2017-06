Amnesty International: 'Terugtrekking VS uit klimaatakkoord is aanval op mensenrechten'

Diverse media meldden gisteren dat de Amerikaanse president Donald Trump zich zal terugtrekken uit het klimaatakkoord, hoewel het officiële besluit van het Witte Huis nog op zich laat wachten.

Het is onzeker hoe een eventuele Amerikaanse exit er precies uit gaat zien. De aankondiging van een verwacht vertrek heeft echter wereldwijd al tot woede en teleurstelling geleid. Margaret Huang, directeur van Amnesty International in de VS, noemt Amerikaanse terugtrekking "een aanval op een reeks mensenrechten."

"Door te weigeren met andere landen mee te doen om de noodzakelijke stappen te zetten de CO2-uitstoot terug te dringen en de klimaatverandering te verzachten, zegt de president in feite: "Laat ze maar verdrinken, verbranden en doodgaan", aldus Huang.

Michael Brune, directeur van de Sierra Club, laat zich uit in soortgelijke bewoordingen. "Donald Trump maakt een historische fout waar onze kleinkinderen met afschuw op zullen terugkijken. Hoe kan een wereldleider zo blind zijn voor de realiteit en zo onethisch zijn?"

Verraad

De concentratie broeikasgassen in de atmosfeer is toegenomen van 317 deeltjes per miljoen in 1960 tot meer dan 400 deeltjes per miljoen vorig jaar. Dergelijke niveaus zijn volgens wetenschappers in de afgelopen 10 miljoen jaar niet voorgekomen. De groeiende uitstoot heeft geleid tot een stijging van de wereldwijde temperatuur met meer dan 0,9 graden Celsius boven het niveau van 1960. Zonder reductie van de uitstoot zal de temperatuur nog verder stijgen.

De klimaatverandering leidt al tot extreme weergebeurtenissen, inclusief het smelten van de ijskappen, frequentere en heviger stormen en langdurige droogtes. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zullen te maken krijgen met de gevolgen hiervan, zegt Huang.

Brune noemt terugtrekking uit het klimaatakkoord verraad van het publiek en de markt. "Door dit besluit zal de rol van de VS worden overgenomen door landen als India en China, die zullen profiteren van de groei van de schone economie, terwijl Trump zijn land terug duwt in de negentiende eeuw."

Transformatie

Volgens de Sierra Club levert de sector voor hernieuwbare energie in de VS momenteel al meer banen op dan de fossiele brandstoffenindustrie. Deze transformatie naar duurzame energie zit er naar verwachting wereldwijd aan te komen. China heeft als doelstelling om het aandeel hernieuwbare energie voor 2020 met 40 procent te laten groeien.

Een meerderheid van de Amerikanen staat ook achter het klimaatakkoord. Uit een recente opiniepeiling van de Chicago Council on Global Affairs, bleek dat 71 procent van de Amerikanen achter de Amerikaanse deelname aan het klimaatakkoord staat. Het gaat dan om zowel Republikeinen als Democraten.

EU en China

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres liet eerde al weten het klimaatakkoord "absoluut essentieel" te vinden. "Als een regering twijfelt aan de wereldwijde wil en noodzaak voor dit akkoord, is dat reden voor alle anderen om zich te verenigen en nog sterker op koers te blijven", zei hij.

Bijna 150 landen hebben het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Deze landen zijn samen goed voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot. Nicaragua en Syrië behoren tot de landen die het akkoord niet ondertekend hebben.

Diverse media melden dat China en de Europese Unie morgen (vrijdag) met een document komen waarin ze intensievere samenwerking aankondigen op klimaatgebied.

(Bron: IPS)