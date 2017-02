Amnesty International: 'polarisering zaaien is dodelijk'

Amnesty International vreest een domino-effect in de wereld omdat staten verzaken aan hun verplichting mensenrechten te respecteren. Vluchtelingen en migranten, moslims of nog Filipijnse druggebruikers worden slachtoffers van een wijdverbreid opbod van demonisering. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie in haar jaarrapport.