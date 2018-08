Amnesty International: Europees beleid zorgt voor hogere dodentol op op Middellandse Zee

Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International woensdag in een nieuwe briefing. In de analyse wordt volgens Amnesty de 'desastreuze impact' onthuld van een beleid dat geleid heeft tot meer dan 721 verdrinkingen in juni en juli 2018 alleen.

Het beleid van de nieuwe Italiaanse regering, 'dat ertoe geleid heeft dat mensen dagenlang vast zitten op zee', wordt geanalyseerd, net als het Europese beleid, 'waarbij Europese lidstaten samenspannen om vluchtelingen en migranten vast te houden in Libië, waar ze het slachtoffer worden van foltering en misbruiken'.

'Hoewel het aantal mensen die proberen om de Middellandse Zee over te steken de voorbije maanden is afgenomen, is de dodentol sterk toegenomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ontegensprekelijk bij Europese regeringen, die het belangrijker vinden om mensen tegen te houden dan om mensenlevens te redden', zegt Matteo de Bellis, asiel- en migratieonderzoeker bij Amnesty International. 'Het Europese beleid versterkt de capaciteit van de Libische kustwacht om mensen te onderscheppen op zee, geeft minder prioriteit aan reddingen, en hindert het levensbelangrijke werk van reddingsorganisaties.'

Niet alleen het aantal verdrinkingen gaat de hoogte in, ook het aantal mensen in overbevolkte detentiecentra in Libië. In maart bevonden zich volgens Amnesty ongeveer 4.400 mensen in die centra, in juli was dat aantal opgelopen tot meer dan 10.000, waaronder ongeveer 2.000 vrouwen en kinderen. 'Nagenoeg al deze mensen werden naar detentiecentra overgebracht na onderschepping op zee door de Libische kustwacht, die wordt uitgerust, opgeleid en ondersteund door Europese overheden', zegt Amnesty.

'Europese regeringen werken samen met de Libische autoriteiten om vluchtelingen en migranten vast te houden in Libië, ondanks de verschrikkelijke misbruiken die deze mensen ondergaan in handen van de Libische kustwacht en in de Libische detentiecentra. Plannen om dit beleid verder uit te breiden doorheen de regio zijn diep verontrustend', aldus De Bellis.

Hij vindt dat de Europese Unie prioriteit moet geven aan redding op zee en werk moet maken van een hervorming van het zogenaamde Dublin-systeem, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Een akkoord over die 'cruciale' hervorming had de conflicten over het aanmeren van reddingsschepen kunnen voorkomen, luidt het.