Amnesty International: 'Dorpen platgebrand in functie van etnische zuivering van Rohingya'

De organisatie analyseerde data van brandhaarden, satellietbeelden, foto's en video's. Amnesty interviewde ook tientallen ooggetuigen in Myanmar en over de grens in Bangladesh. Het onderzoek toont aan dat Rohingya-dorpen de afgelopen drie weken doelmatig en systematisch platgebrand werden.

'De bewijzen zijn onweerlegbaar: de Myanmarese veiligheidsdiensten zetten het noorden van Rakhine State doelbewust in vuur en vlam om de Rohingya te verjagen uit Myanmar. Het gaat hier overduidelijk om etnische zuivering', zegt Tirana Hassan, Amnesty's crisisexpert.

Op meer dan tachtig locaties in is er systematisch brand gesticht om de inwoners de verdrjiven uit de provincie Rakhine. In minder dan drie weken tijd zijn er al meer dan 370.000 Rohingya over de grens naar Bangladesh gevlucht.

'Er is een duidelijk en systematisch patroon van misbruik: veiligheidsdiensten omsingelen een dorp, schieten op burgers die in paniek wegvluchten en steken de huizen in brand. In juridische termen spreken we over misdaden tegen de mensheid - systematische aanvallen op burgers en gedwongen deportatie', aldus Hassan.