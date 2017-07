Amnesty: aantal doden op Middellandse Zee stijgt

Een verschuiving van de Europese aanpak van migratie op de Middellandse Zee heeft geleid tot een verdrievoudiging van het aantal doden onder migranten die per boot Europa willen bereiken. Dat stelt ngo Amnesty International in een nieuw rapport.

Volgens Amnesty zorgde een uitbreiding van Europese reddingsmaatregelen in april 2015 op de Middellandse Zee voor een forse daling van het aantal verdrinkingsdoden. Verschillende landen zetten daarbij meer reddingsboten in dichter bij de Libische territoriale wateren.

Sinds de Europese focus verschoof naar het verstoren van de activiteiten van smokkelaars en verhinderen dat boten vanuit Libië vertrekken zou het aantal verdrinkingsdoden verdrievoudigd zijn: van 0,89 procent in de tweede helft van 2015 tot 2,7 procent in 2017.

Europese regeringen slagen er volgens Amnesty niet in verdrinkingen te voorkomen en zouden ook geen rekening houden met de misbruiken van migranten in Libië, waaronder foltering en verkrachting, concludeert het rapport. Vandaag ligt de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar en redden van mensen op zee vooral bij ngo's. De EU zet vandaag meer in op samenwerking met de Libische kustwacht.

'Liever dan actie te ondernemen om levens te redden en bescherming te bieden, geven Europese ministers vandaag de voorrang aan akkoorden met Libië, waardoor wanhopige mannen, vrouwen en kinderen vast komen te zitten in Libië, waar ze aan gruwelijke misbruiken zijn overgeleverd', zegt Eva Berghmans, beleidscoördinator van Amnesty International Vlaanderen. 'Hun enige bekommernis is te verhinderen dat vluchtelingen en migranten de grenzen van de Europese Unie bereiken.'

Op donderdag staat in de Estse hoofdstad Tallin een bijeenkomst van EU-ministers op het programma. Daar worden nieuwe voorstellen voor een Europees migratieplan besproken. Hoofdonderwerp wordt Italië, dat naar eigen zeggen amper het hoofd kan bieden aan de recente toestroom van migranten uit Noord-Afrika.