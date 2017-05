Amerikanen voeren luchtraid op Syrische regeringstroepen uit

.

De Amerikaanse luchtmacht heeft in het zuiden van Syrië een eenheid van het Syrische regeringsleger aangevallen. Dat is donderdag in kringen van het Pentagon vernomen. Volgens Defensie in Washington had een bevelhebber van de "anti-IS-coalitie" besloten dat de regeringstroepen "een gevaar voor leden van de coalitie" vormden.

Na het afvuren van waarschuwingsschoten werd effectief tot een luchtraid overgegaan, aldus dezelfde bron, die geen melding maakte van (hoeveel) slachtoffers. Damascus noch het pentagon heeft al een officiële mededeling gedaan.

Het bombardement vond plaats in at-Tanf, nabij de grens met Jordanië. In dat land zijn veel VS-militairen gestationeerd. "Te dicht benaderd" werd volgens de Pentagon-zegsman een kamp van door de VS en bondgenoten gesteunde "rebellen", die als "leden van de coalitie" worden beschouwd en die door Amerikaanse special forces worden opgeleid.

De raid heeft des te meer politiek belang omdat hij werd uitgevoerd in onlangs tot "desescalatiezones" of "veilige zones" uitgeroepen gebied. Zulke gebieden zijn voor de garantielanden Rusland, Iran en Turkije "no-flyzones".