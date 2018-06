Amerikanen op straat om families zonder papieren te steunen

Een van de grootste betogingen vond plaats in het park naast het Witte Huis in Washington. Duizenden betogers, van alle leeftijden, kwamen daar bijeen in een sfeer van verontwaardiging en verdriet. Daarna vormden ze een stoet, die onder meer voorbij het hotel van Trump trok. Ook in New York, Boston, Chicago, Portland en Los Angeles waren er grote groepen manifestanten.

Artiesten als Alicia Keys en Lin-Manuel Miranda verleenden hun medewerking in Washington. In LA was dat John Legend. Ook waren veel Democratische parlementsleden aanwezig.

In de hoofdstad van de Verenigde Staten werd een geluidsopname afgespeeld via luidsprekers van een vluchtelingenkind dat huilt terwijl het naar zijn ouders op zoek is. Jocelyn, een Braziliaanse moeder, die al negen maanden van haar zoon gescheiden is, getuigde. 'Ze hebben hem verteld dat hij misschien zal geadopteerd worden', zei ze. Spontaan begon de menigte daarop te scanderen: 'Schande! Schande!'

De president, die zijn weekend doorbracht in zijn golfresort in Bedminster, nabij New York, antwoordde via sociale media. 'Onze wetten zijn de domste ter wereld', schreef hij, een verwijzing naar de wetgeving die verhindert dat mensen zonder papieren niet onmiddellijk mogen teruggestuurd worden aan de grens. Het doel van de wet is vluchtelingen de kans te geven asiel aan te vragen. 'De Democraten willen open grenzen en zijn zwak tegenover delinquentie.'

De president annuleerde op 20 juni zijn beleid om families zonder papieren te scheiden. Maar ongeveer 2.000 kinderen, op een totaal van meer dan 2.300, waren vrijdag nog niet herenigd met hun ouders. Minderjarigen verblijven in opvangcentra in het hele land, soms duizenden kilometers verwijderd vanwaar hun ouders zijn opgesloten. Maar de herenigingen laten op zich wachten.

En de regering-Trump maakte intussen bekend dat volledige families voortaan zullen opgesloten worden, of er nu kinderen bij zijn of niet. Dat wekt hevige verontwaardiging op bij links en leidt ook tot malaise bij een deel van de Republikeinen.