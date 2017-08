Amerikanen kijken reikhalzend uit naar 'Great American Eclipse'

In de zuidwestelijke staat Oregon zijn 12 uur voor het begin van de eclips, maandagochtend 10 uur plaatselijke tijd (19 uur Belgische tijd), al verkeersproblemen gemeld. De eclips zal vervolgens in een periode van iets minder dan 2 uur over het land trekken. Het gaat om de eerste 'coast to coast'-zonsverduistering in de VS sinds 1918, en het fenomeen krijgt dan ook uitzonderlijk veel aandacht in de VS.

Nieuwszenders hebben speciale uitzendingen gepland, en de 'Great American Eclipse' legt ook de handelaars geen windeieren. Zo was er een stormloop op de speciale eclipsbrilletjes, en zijn er postzegels en T-shirts ontwerpen met het opschrift 'Eclipse it'. Overal in het land duiken ook plaatselijke initiatieven op. Zo worden in talrijke cafés speciale eclipsdonuts en -koffie aangeboden.

Een marihuanawinkel in Portland, Oregon bracht voor de gelegenheid zelfs de hasjsoort 'Moon Puppies' op de markt. Echte fans met veel geld konden bovendien een boottocht boeken op de Royal Carribean, met als kers op de taart een optreden van Bonnie Tyler. Zij zal tijdens de eclips haar hit uit 1983 'Total eclipse of the heart' zingen.