Amerikanen formaliseren terugtrekking uit klimaatakkoord van Parijs

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt in een mededeling dat Trump bereid is om opnieuw deel te nemen aan het klimaatakkoord, maar dan aan voorwaarden 'die gunstiger zijn voor de Amerikaanse ondernemingen, arbeiders, bevolking en belastingbetalers.'

Tegelijk kondigt de regering-Trump aan dat ze aan de onderhandelingstafel wil blijven zitten, ook tijdens de 23ste VN-klimaatconferentie (COP23) die in november in het Duitse Bonn zal plaatsvinden. Doel daarbij is de Amerikaanse belangen beschermen en 'verzekeren dat alle toekomstige beleidsopties open blijven.'

De deelname aan de klimaatonderhandelingen houdt onder meer in dat de Amerikanen mee zullen blijven praten over de richtlijnen over de implementering van het akkoord van Parijs, zo stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken tot slot.