Amerikanen blijven sceptisch over nucleaire ontwapening Noord-Korea

Van de ondervraagde Amerikanen noemt 53 procent het onwaarschijnlijk dat de top van vorige dinsdag ertoe zal leiden dat Noord-Korea zijn kernwapens zal opgeven. Slechts 42 procent denkt dat de historische ontmoeting de langetermijnkans op oorlog inperkt. Niettemin waren de Amerikanen voor de top nog sceptischer.

In april dacht 67 procent dat het onwaarschijnlijk was dat Noord-Korea zou denucleariseren. Toen achtte 30 procent het waarschijnlijk, nu 41 procent. Vijfenvijftig procent vindt het te vroeg om te zeggen of de top al dan niet een succes is voor Washington. En zowat evenveel, 56 procent, zegt hetzelfde voor Noord-Korea.

Langer Research Associates peilde tussen 13 en 15 juni via vaste en mobiele telefoon in het Engels en het Spaans bij een landelijk en per toeval samengesteld panel van 495 volwassenen. De foutmarge bedraagt 5,5 procentpunt. Het staal bestond uit 31 procent Democraten, 27 procent Republikeinen en 41 procent onafhankelijken.