Amerikaanse student die onlangs werd vrijgelaten uit Noord-Korea is overleden

De 22-jarige Warmbier overleed maandag om 14.20 uur (20.20 uur Belgische tijd). In een mededeling bedankt de familie het ziekenhuis van de universiteit van Cincinatti, "dat alles deed wat het kon voor Otto". "Jammer genoeg hebben de vreselijke martelingen die onze zoon heeft ondergaan in Noord-Korea ertoe geleid dat er geen andere uitkomst mogelijk was."

Otto keerde op 13 juni terug naar de VS, maar toen verkeerde hij al in een comateuze toestand. Volgens Noord-Korea leed hij aan botulisme, en had hij kort na zijn veroordeling een slaappil genomen en was hij niet meer wakker geworden.

Uit onderzoek in de VS bleek echter dat hij ernstige hersenschade opliep in alle delen van zijn hersenen. Van botulisme zou ook geen sprake zijn geweest.

Warmbier was op 2 januari 2016 tot vijftien jaar werkkamp veroordeeld omdat hij in een hotel een propagandabanier had gestolen, een "misdaad tegen de staat".

Reactie president Trump en VN-ambassadeur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in een mededeling "de brutaliteit van het Noord-Koreaanse regime veroordeeld, nu we zijn laatste slachtoffer betreuren".

"Otto's lot maakt de vastberadenheid van mijn administratie nog groter om dergelijke tragedies te voorkomen voor onschuldige mensen die in de handen vallen van regimes die de rechtsstaat of simpel menselijk fatsoen niet respecteren", klinkt het. De president en de First Lady drukken daarenboven hun medeleven uit aan de familie van Warmbier.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley stelt dat het overlijden van Warmbier "zal dienen als een onuitwisbare herinnering aan de barbaarse natuur van de Noord-Koreaanse dictatuur".

"De onmenselijkheid van het Noord-Koreaanse regime is al tientallen jaren bekend in de wereld. Er zijn talrijke onderzoeken uitgevoerd en boeken geschreven over hoe de verboden ('outlaw') regering generaties lang haar eigen burgers heeft gemarteld en vermoord", aldus Haley in een mededeling.

"Talrijke onschuldige mensen zijn gestorven in de handen van de Noord-Koreaanse criminelen, maar het specifieke geval van Otto Warmbier raakt het hart van Amerika meer dan ooit."