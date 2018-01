Amerikaanse senator Al Franken stapt op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

In de Verenigde Staten heeft de Democraat Al Franken dinsdag ontslag genomen als senator. Daarmee komt hij zijn belofte van begin december na, die hij had gemaakt nadat er verschillende vrouwen beschuldigingen hadden geuit over seksueel grensoverschrijdend gedrag door de 66-jarige. Franken zelf ontkende de beschuldigingen en zei dat hij zich bepaalde incidenten anders herinnerde.