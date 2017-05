Amerikaanse Senaatscommissie dagvaardt voormalig veiligheidsadviseur Flynn

De Republikein Richard Burr en de Democraat Mark Warner, respectievelijk de voorzitter en vicevoorzitter van de Senaatscommissie voor Inlichtingen, zeggen dat de commissie Michael Flynn eerder al in een brief vroeg de documenten te bezorgen. Omdat hij weigerde mee te werken volgt er nu een dagvaarding.

De commissie onderzoekt de vermeende Russische inmenging bij de verkiezingen, waarbij ook de rol van Flynn onderzocht wordt. De regels van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bepalen dat de commissies en subcommissies getuigen en documenten kunnen dagvaarden.

Ook op woensdag berichtte CNN dat federale procureurs stukken hebben opgevraagd aan zakenpartners van Flynn. Het verzoek kadert in een zogenaamde grand jury, een panel van burgerlijke juryleden dat moet bepalen of Flynn een misdrijf pleegde en voor een rechter moet verschijnen.

Michael Flynn nam op 13 februari ontslag als nationaal veiligheidsadviseur, nadat hij toegaf 'onvolledige informatie' te hebben gegeven aan onder meer de Amerikaanse vicepresident Mike Pence over de telefoongesprekken die hij had met de Russische ambassadeur in Washington. Maandag verklaarde de voormalige waarnemende Amerikaanse minister van Justitie Sally Yates dat ze het Witte waarschuwde voor Flynn. Ze zei dat hij riskeerde gechanteerd te worden omdat Moskou weet had over zijn misleiding over de telefoongesprekken.

De dagvaarding komt een dag nadat president Donald Trump FBI-baas James Comey ontsloeg, die het politieonderzoek naar de Russische inmenging leidde. De Democraten hadden vragen bij de timing van het ontslag, en beschuldigden Trump ervan het onderzoek te willen dwarsbomen.