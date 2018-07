Amerikaanse Senaat quasi unaniem voor behoud NAVO

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag, aan de vooravond van de NAVO-top in Brussel, bijna unaniem in het voordeel van de verdragsalliantie gestemd. Van de 99 stemmen, waren er 97 voor de NAVO, slechts twee senatoren stemden tegen.

De niet-bindende stemming wordt beschouwd als een berisping van president Donald Trump, die regelmatig uithaalt naar de 'overbodige' NAVO. Hoewel de Amerikaanse Senaat dus voor het behoud van de NAVO is, krijgt de president thuis wel meer steun voor zijn eis dat elke lidstaat zijn uitgaven aan defensie optrekt tot 2 procent van het bruto binnenlandse product.

De NAVO-landen gingen in 2014 het engagement aan om tegen 2024 die grens te bereiken. De NAVO verwacht dat dit jaar acht landen de 2 procent-grens zullen bereiken, tegenover drie in 2014. Die vooruitgang komt er op aandringen van president Trump, die dinsdag op Twitter zijn pleidooi nog eens uitgebreid herhaalde.

'De VS geeft veel meer uit dan eender welk ander land. Niet eerlijk tegenover de belastingbetaler. Daarenboven verliezen we 151 miljard door handel met de Europese Unie. Ze leggen ons zware heffingen op (en barrières)', tweette Trump voor zijn vertrek naar Brussel.

Iets later volgde een tweet met de boodschap: 'NAVO-landen moeten meer betalen, de VS minder. Zeer oneerlijk.' En onderweg naar Brussel, op Air Force One, haalde de president nog verder uit naar de slechte betalers. 'Veel landen in de NAVO, waarvan verwacht wordt dat we ze verdedigen, bereiken niet alleen hun huidige doelstelling van 2 procent (wat niet veel is) niet, maar hebben in het verleden ook jarenlang niet betaald. Wanneer zullen ze de VS terugbetalen?'