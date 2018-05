Door president Donald Trump voorgedragen, moet Haspel de opvolgster worden van Mike Pompeo die nu minister van Buitenlandse Zaken is.

De 53-jarige heeft al 33 jaar bij de CIA doorgebracht. Zij is niet onomstreden vanwege haar rol in controversiële ondervragingstechnieken. In de Senaat zei ze dat martelen niet helpt om iemand aan de praat te krijgen en beloofde ze dat zij daarnaar niet zal teruggrijpen eenmaal ze de inlichtingendienst leidt.