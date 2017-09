Amerikaanse schuld klimt boven 20 biljoen dollar

De Amerikaanse schuld is boven de 20 biljoen (20.000 miljard) dollar geklommen, een record. Dat melden verschillende media op basis van nieuwe cijfers van het ministerie van Financiën (pdf).

De nationale schuld van Washington steegt vrijdag met zowat 318 miljard dollar naar 20,162 biljoen dollar. Dat was de dag dat de Republikeinse president Donald Trump een in het Congres gestemde wet had ondertekend om het schuldplafond van de federale overheid met drie maanden te verlengen, tot 8 december, en die meer dan 15 miljard dollar vrijmaakte voor de slachtoffers van de orkaan Harvey.

Interest

Geciteerd door onder andere Fox Business en The Hill spreekt Michael A. Peterson, voorzitter en CEO van de Peter G. Peterson Foundation, van 'de nieuwste indicatie van de verschrikkelijke fiscale toestand waarin het land zich bevindt'.

Delen In feite hebben we dus beslist om meer aan ons verleden te spenderen dan aan onze toekomst

Volgens Peterson zijn de Amerikanen door hun onbekwaamheid om de groeiende schuld aan te pakken op weg om in de komende tien jaar zes biljoen dollar interest alleen al te moeten betalen. 'Dat is meer dan we investeren in onze kinderen. In feite hebben we dus beslist om meer aan ons verleden te spenderen dan aan onze toekomst.'