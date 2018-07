Amerikaanse rechter vraagt uitgezette ouders te zoeken die gescheiden werden van kinderen

Rechter Dana Sabraw had gevonnist dat alle gezinnen 'die in aanmerking komen' herenigd zouden zijn voor donderdag 18 uur. De regering-Trump meende dat ze die deadline gerespecteerd heeft. De ongeveer zevenhonderd kinderen die donderdagavond nog steeds hun ouders niet hadden teruggezien, kwamen volgens de regering 'niet in aanmerking'. Zo zouden hun familiale banden niet bevestigd zijn, zouden ze een criminele voorgeschiedenis hebben of een besmettelijke ziekte.

Rechter Sabraw gaf de regering vrijdag gelijk tijdens een zitting in San Diego. Ze erkende dat het 'proces afgelopen' is en dat de regering 'felicitaties verdient' om de deadline gerespecteerd te hebben.

Maar ze legde ook de nadruk op 'de tweede fase'. Van meer dan vierhonderd kinderen zijn de ouders de VS uitgezet. 'De ouders terugvinden in Mexico en Centraal-Amerika zal een lange en moeilijke taak zijn', zei Stephen Kang donderdag, de advocaat van ACLU, de sterke burgerrechtenbeweging die klacht indiende tegen de regering, om te eisen dat de gezinnen zouden herenigd worden.

Rechter Sabraw sprak overigens ook van een derde fase. Ze wil een 'protocol', opdat een dergelijke situatie 'zich nooit meer zou voordoen'.

Het 'nultolerantiebeleid' van president Donald Trump, van april tot juni, leidde ertoe dat duizenden migranten die zonder papieren het land binnenkwamen, opgesloten werden. Om dat doel te bereiken, werden 2.300 tot 3.000 kinderen die vergezeld waren van hun ouders van hen gescheiden. Ze kwamen terecht in centra van het ministerie van Gezondheid, soms duizenden kilometers weg van hun ouders. Trump moest terugkrabbelen na wereldwijde verontwaardiging over de toestanden.