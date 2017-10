Amerikaanse rechter blokkeert derde versie van het inreisverbod

De Hawaiaanse rechter Derrick Watson besliste na een klacht van migrantenverenigingen en de American Civil Liberties Union dat het inreisverbod 'duidelijk discrimineert op basis van nationaliteit' en er niet in slaagt aan te tonen dat mensen uit de opgelijste landen 'schadelijk' zouden zijn voor de nationale belangen.

Nadat eerdere versies van het inreisverbod geblokkeerd werden door rechters in januari en maart, had het Witte Huis afgelopen maand een nieuwe versie ingediend, waarin tijdelijk of ongelimiteerd de toegang tot het land werd ontzegd aan inwoners van zeven landen (Tsjaad, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Venezuela en Jemen).

Het Witte Huis verwees naar veiligheidsrisico's omdat de overheden uit de betrokken landen niet beantwoorden aan Amerikaanse eisen rond het uitwisselen van informatie.