Amerikaanse rechter acht twee Zuid-Amerikaanse voetbalbobo's schuldig aan corruptie

De uitspraak over de twee fraudeurs kwam er na een proces van vijf weken. Voor de de derde beklaagde, oud-voozitter van de Peruviaanse voetbalbond Manuel Burga, volgt het verdict pas later. De drie zijn de eersten die voor de rechter verschenen, na de inval in het FIFA-hoofdkwartier in Zürich in 2015.

Napout zou doorheen de jaren 10,5 miljoen dollar aan smeergeld in ontvangst hebben genomen, Marin 6,5 miljoen. Tijdens de rechtszaak en de daaraan voorafgaande onderzoeken werd een heel netwerk van corruptie in de voetbalwereld blootgelegd. Tijdens de rechtszaak zelf alleen al werden 28 getuigen verhoord.