Amerikaanse rechtbank blokkeert publicatie ontwerpen voor 3D-printbare wapens

Negen staten en het hoofdstedelijke district Washington D.C. hadden een rechtszaak aangespannen tegen de federale overheid, nadat die een schikking had getroffen met de wapenactivist Cody Wilson en zijn organisatie Defense Distributed. Daardoor zou het voor Wilson toegestaan worden om blauwdrukken voor het 3D-printen van een vuurwapen te publiceren.

De activist had aangekondigd dat hij de plannen woensdag op het internet zou zetten, maar dinsdag waren het ontwerp en de instructies voor het maken van het model 'Liberator' al online verschenen. Meer dan vijfduizend mensen hebben de gegevens gedownload.

De rechter in Seattle schreef dat het publiceren van de bestanden mogelijk ongrondwettelijk zou zijn, en dat het toestaan hiervan 'onherstelbare schade' zou kunnen opleveren, als de kwestie niet eerst juridisch wordt getoetst.

Met name onder Democraten was in de afgelopen dagen veel kritiek te horen op de voorgenomen publicatie van de blauwdrukken. Tegenstanders vrezen vooral dat de 3D-geprinte wapens, die niet waargenomen kunnen worden door een metaaldetector, in de handen van criminelen terechtkomen. In tegenstelling tot 'normale' wapens zijn 3D-geprinte wapens ook niet traceerbaar met een serienummer.

Nadat zijn eigen regering het groene licht gaf voor publicatie van de blauwdrukken, twitterde de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagochtend dat hij de zaak 'bekijkt'. Hij zei hierover in contact te staan met de National Rifle Association, de voornaamste wapenlobbygroep van de VS.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!