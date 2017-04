Amerikaanse politie zoekt man die moord live op Facebook toonde

"De verdachte heeft een moord live via Facebook verspreid en gesteld dat hij verschillende andere moorden uitvoerde die nog moeten worden geverifieerd", aldus de FBI op Twitter.

De verdachte, de 37-jarige Steve Stephens, zou op de video een 74-jarige man doden op straat, aldus persagentschap Associated Press. De video stond drie uur online vooraleer hij werd verwijderd. Het Facebookprofiel van Stephens is ondertussen ook verwijderd. Volgens de politie is de verdachte mogelijk gewapend en gevaarlijk.

Het is niet de eerste keer dat Facebook Live in de VS gebruikt wordt om geweld uit te zenden. In januari werden vier mensen in Chicago gearresteerd nadat ze live op Facebook een mentaal gehandicapte man hadden geslagen en bespot, en in maart werd een 15-jarig meisje uit Chicago klaarblijkelijk seksueel misbruikt door vijf of zes mannen, terwijl een veertigtal mensen live meekeken via Facebook. Geen enkele toeschouwer verwittigde toen de politie om het geweld te rapporteren.

Daarnaast duiken er af en toe verhalen op van mensen die zelfdodingen live uitzenden.