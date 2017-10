Amerikaanse oproep wapenembargo tegen Myanmar stuit op hindernissen

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), Nikky Haley, deed de oproep afgelopen week tijdens een debat in de Veiligheidsraad. Aanleiding is de verdrijving van Rohinya-moslims uit het land, door de Verenigde Staten (VS) aangeduid als 'etnische zuivering'.

Delen Een resolutie die economische of militaire sancties zou eisen tegen Myanmar, zal waarschijnlijk weggestemd worden door China of Rusland.

Myanmars militaire macht en politieke arrogantie hangen grotendeels samen met de enorme hoeveelheid Russische en Chinese wapens waarover het land beschikt. Een resolutie die economische of militaire sancties zou eisen tegen Myanmar, zal waarschijnlijk weggestemd worden door China of Rusland, of door beide landen.

Satellietbeelden

Volgens het International Peace Research Institute (Sipri) heeft China tussen 2010 en 2016 een reeks afspraken gemaakt over wapenleveranties aan Myanmar. Dat zou onder meer gaan om zeedoelraketten, luchtdoelsystemen, fregatten en tanks.

In dezelfde periode bereikte Rusland overeenkomsten over de verkoop van gevechtsvliegtuigen, gevechtshelikopters, lichte helikopters en luchtdoelraketten.

De Israëlische krant Haaretz beschuldigde Israël er in september van 'oorlogsmisdadigers' te bewapenen. De krant stelde dat geweld tegen de Rohingya-moslims in het land in de afgelopen tijd is toegenomen, inclusief het in brand steken van dorpen. Informatie die volgens de krant bevestigd is door satellietbeelden. 'Maar dat alles heeft niet geleid tot een ander beleid van het Israëlische ministerie van Defensie, dat weigert de wapenleveranties aan Myanmar stop te zetten.'

Barack Obama

Gezien de Myanmarese vooruitgang op het gebied van democratie, besloot de voormalige Amerikaanse president Barack Obama langdurige sancties tegen het land vorig jaar op te heffen, ondanks waarschuwingen van mensenrechtengroepen dat dat voorbarig was.

Delen Het Myanmarese regime bezit zoveel wapens, dat het klaar lijkt voor een mogelijke confrontatie met buurland Bangladesh.

Ook een wereldwijde coalitie van ongeveer 88 burgerorganisaties doet een beroep op de Veiligheidsraad om een wapenembargo serieus te overwegen, en doelgerichte sancties te treffen tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor de mensenrechtenschendingen. Zij riepen op 28 september landen op militaire hulp en de samenwerking met Myanmar te stoppen.

Tot de coalitie behoren Amnesty International, Human Rights Watch, Refugee International en Minority Rights Group International.

Het Myanmarese regime bezit zoveel wapens, dat het klaar lijkt voor een mogelijke confrontatie met buurland Bangladesh. Dat wil dat Myanmar de 700.000 Rohingya-moslims die naar Bangladesh vluchtten, terugneemt.

Noord-Korea en Pakistan

Behalve China en Rusland behoren ook Noord-Korea en Pakistan tot de wapenleveranciers van Myanmar, zegt Daniel Darling, analist bij Forecast International Inc, een Amerikaans bedrijf dat de defensiemarkt onderzoekt. Myanmar heeft naar verluidt zestien Chinees-Pakistaanse JF-17 Thunder-gevechtsvliegtuigen besteld, waarvan de eerste naar verwachting nog dit jaar geleverd worden.

Darling zegt dat de VS geen wapens geleverd hebben aan Myanmar, ondanks het feit dat het Amerikaanse embargo vorig jaar is opgeheven door de regering-Obama. Het Amerikaanse Congres, zegt hij, blokkeert nog steeds elke financiële steun of professionele militaire training van de Tatmadaw (de officiële naam van de strijdkrachten van Myanmar).