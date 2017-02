Amerikaanse ministerie van Financiën past sancties tegen Rusland lichtjes aan

De nieuwe richtlijn van het ministerie laat Amerikaanse bedrijven toe tot 5.000 dollar per jaar te betalen aan de FSB, voor licenties om informatietechnologie naar Rusland te mogen exporteren. Het gaat om een aanpassing van de sancties die Obama aan Rusland oplegde als gevolg van de annexatie van de Krim en de hackingspraktijken tijdens de campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die moesten verhinderen dat de FSB toegang had tot bepaalde technologieën, en betekenden dat Amerikaanse burgers en bedrijven niet langer zaken mochten doen met het agentschap.

Bepaalde bedrijven klaagden echter dat ze zo geen producten meer konden verkopen in Rusland, omdat het FSB de verkoopslicenties controleert voor onder meer smartphones en tablets. Volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer gaat het slechts om een aanpassing van de sancties. "We verlichten de sancties tegenover Rusland niet", aldus Spicer. Volgens hem gebeurt het vaak dat het ministerie van Financiën, na het instellen van sancties, bepaalde industrieën, producten of diensten ervan uitsluit.