Amerikaanse minister van Defensie brengt verrassingsbezoek aan offensief in Tal Afar

Op het programma staat onder meer een ontmoeting tussen Mattis en de Iraakse premier Haider al-Abadi en andere Iraakse hoogwaardigheidsbekleders. Ook Massoud Barzani, de president van de autonome Koerdische regio, mag Mattis dinsdag de hand schudden.

Bij zijn aankomst verklaarde de Pentagon-baas dat 'de dagen van IS zeker en vast geteld zijn', maar dat de groep nog niet verdwenen is en dat dit ook nog niet meteen zou gebeuren. Vorige week eisten de jihadisten van IS nog de aanslagen in Catalonië en een steekpartij in Rusland op.

Het bezoek van Mattis komt er anderhalve maand na de herovering van de stad Mosoel op IS. Tal Afar is het laatste bolwerk van de terreurgroep in Irak.