Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op weg naar Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is op weg naar Noord-Korea. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd. Pompeo zal er hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionarissen ontmoeten met het oog op de geplande top tussen Trump en Kim Jong-un.

'Op dit eigenste moment is minister Pompeo op weg naar Noord-Korea om er mijn nakende ontmoeting met Kim Jong Un voor te bereiden', zei Trump in de marge van zijn persconferentie over het Amerikaanse vertrek uit de Iran-deal. Pompeo zou 'binnen zowat een uur' in Noord-Korea zijn, aldus de president omstreeks 20.20 uur (Belgische tijd). 'We zullen weldra meer weten' over het lot van drie Amerikaanse gevangenen, voegde hij nog toe. Pompeo had eerder al een ontmoeting met Kim Jong-un in Pyongyang, toen nog als directeur van de inlichtingendienst CIA.