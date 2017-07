Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bezoekt zondag Oekraïne

Volgens mediaberichten zal het bezoek maar twee uur duren, en zal het waarschijnlijk gaan over de uitkomst van de G20-top van vrijdag en zaterdag in het Duitse Hamburg.

Vrijdag ontmoet de Russische president Vladimir Poetin voor het eerst de Amerikaanse president Donald Trump, in de marge van de top. Het conflict in Oekraïne zal ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

Porosjenko was vorige maand al de gast van Trump in het Witte Huis, waarbij gepraat werd over het versterken van pogingen om het conflict in Oost-Oekraïne te beëindigen.

Oekraïne bekampt nu al drie jaar door Rusland gesteunde rebellen in twee oostelijke regio's. De aanleiding voor het conflict was de afzetting van de pro-Russische Oekraïense president, omdat de bevolking via massale protesten meer toenadering tot het Westen eiste.

Bij het geweld kwamen al 10.000 mensen om, zo schatten de Verenigde Naties.