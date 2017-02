Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kelly sluit massale uitwijzingen uit

"De uitwijzingen zullen legaal, ordelijk en in nauw overleg met Mexico gebeuren", zei Amerikaans minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly donderdag na een gesprek met zijn collega Miguel Ángel Osorio Chong in Mexico-Stad. "Onze focus ligt op criminele migranten". In de VS leven naar schatting 5,8 miljoen Mexicanen zonder verblijfsvergunning.

Ook een tussenkomst van de strijdkrachten tegen illegale immigranten verwees Kelly naar de prullenmand. Eerder had president Donald Trump de uitwijzing van migranten zonder verblijfsvergunningen een "militaire operatie" genoemd.

De betrekkingen tussen de VS en Mexico zijn de Iaatste tijd erg verzuurd. Beide kampen proberen nu de plooien glad te strijden. "Wij werken samen op het vlak van handel, energie en veiligheid. Samen willen wij orde aan onze grenzen brengen", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Maar: "Sterke soevereine staten hebben nu eenmaal van tijd tot tijd meningsverschillen".

'Pad van de dialoog'

Sinds de beëdiging van Trump zijn de relaties tussen de VS en Mexico uiterst gespannen. De Amerikaanse president wil miljoenen illegale migranten het land uitzetten, het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Nafta) heronderhandelen en een muur tussen de grenzen bouwen.

"We maken een complexe periode in onze betrekkingen mee", zei de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray na de gesprekken in Mexico-Stad. "Een aantal uitspraken in Washington hebben voor irritatie gezorgd in Mexico. Het beste pad om onze verschillen te overwinnen, is het pad van de dialoog".

Meer uitwijzingen

Onlangs had het ministerie van Binnenlandse Veiligheid nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die de groep van migranten die kunnen uitgewezen worden aanzienlijk vergroot. Bovendien zouden voortaan ook migranten zonder papieren bijvoorbeeld uit Midden-Amerika naar Mexico teruggestuurd kunnen worden, als ze via Mexico naar de VS zijn gekomen. Videgaray wees de opname van buitenlanders uit de VS resoluut van de hand.

"Mexico heeft zich al van een herkomstland van migranten tot een transitland ontwikkeld", zei Videgaray. In werkelijkheid was het migratiesaldo uit Mexico naar de VS de laatste tijd negatief. Maar veel Midden-Amerikanen reizen via Mexico illegaal naar de VS. "We moeten de redenen voor migratie aanpakken en bestrijden", zei Videgaray.

Tillerson en Kelly willen in de loop van donderdag ook de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto spreken. De Mexicanen hadden de ontmoeting met het staatshoofd afhankelijk gemaakt van het resulaat van de gesprekken op ministerieel vlak.