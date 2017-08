Amerikaanse marine ontslaat bevelhebber Zevende Vloot na reeks incidenten

Sinds januari waren in Azië vier Amerikaanse marineschepen onder bevel van Aucoin betrokken bij aanvaringen, twee daarvan met dodelijke afloop. Aucoin droeg al twee jaar het commando over de Zevende Vloot, die haar marinebasis in het Japanse Yokosuka heeft.

Maandag was de torpedobootjager USS John S. McCain nabij Singapore in aanvaring gekomen met de olietanker Alnic MC, die onder de vlag van Liberia vaart. In de buik van de zwaar beschadigde destroyer werden intussen de lijken van verschillende mariniers ontdekt. Een ander lijk werd in de omgeving van de plaats van het ongeval uit het water gehaald. Gevreesd wordt dat bij het incident in totaal tien matrozen zijn omgekomen.

Midden juni waren zeven Amerikaanse militairen bij de aanvaring tussen de destroyer Fitzgerald en een containerschip om het leven gekomen. Bij twee andere ongevallen eerder dit jaar met Amerikaanse marineschepen bleef het bij blikschade. Aucoin had het commando over de Zevende Vloot, die in het westelijk deel van de Stille Oceaan en de Indische Oceaan actief is. Die vloot bestaat uit meer dan vijftig marineschepen. Ook de Derde Vloot maakt deel uit van de Pacifische Vloot. Die navigeert in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan.

Het ontslag van Aucoin berust niet op een specifieke fout, schrijft The Wall Street Journal, die zich beroept op Amerikaanse ambtenaren die vertrouwd zijn met de situatie. Ze ligt daarentegen in de lijn van de traditie van de marine dat commandanten worden vervangen eens het vertrouwen in hen zoek is.

Aucoin zou naar verluidt volgende maand met pensioen gaan. Schout-bij-nacht Phil Sawyer, die eerder al werd genoemd als opvolger, werd gepromoveerd tot viceadmiraal en zal per direct het bevel over de Zevende Vloot overnemen, klinkt het in een communiqué van de US Navy.