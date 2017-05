Amerikaanse kandidaat-volksvertegenwoordiger valt journalist aan

Tijdens een campagne-evenement in de stad Bozeman in de Amerikaanse staat Montana is The Guardian-journalist Ben Jacobs aangevallen door de Republikeinse politicus Greg Gianforte.

Volgens een ooggetuige zou Jacobs de kamer zijn binnengewandeld waar een interview met Gianforte zou plaatsvinden, waarop de kandidaat voor een zitje in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de journalist aanviel, op de grond werkte en zijn bril brak. Hij riep ook nog 'maak verdomme dat je weg komt.'

'Hij werkte me tegen de grond', aldus de politieke journalist Ben Jacobs tegen The Guardian, achterin een ambulance. 'Dit is het vreemdste dat me ooit is overkomen in politieke berichtgeving.'

Greg Gianforte just body slammed me and broke my glasses -- Ben Jacobs (@Bencjacobs) 24 mei 2017

De lokale televisieploeg die het interview met Gianforte ging opnemen heeft een geluidsband van het incident beschikbaar gemaakt:

Ook de poltie van Bozeman werd ter plaatste geroepen. Nog volgens ooggetuigen, die het relaas doen op Twitter, verzamelden agenten ooggetuigenverslagen en was er sprake van een 'lopend onderzoek.'

In een reactie heeft een woordvoerder van Gianforte verklaard dat de journalist 'agressief' een bandopnemer onder de neus van Gianforte duwde en herhaaldelijk weigerde te vertrekken, waarop een schermutseling is ontstaan. 'Het is een zonde dat dit agressief gedrag van een liberale journalist een scène veroorzaakte tijdens een BBQ voor onze campagnevrijwilligers', klinkt het.

Het incident vond plaats in het campagnehoofdkwartier van Gianforte, een zakenman uit de technologiewereld, die zich verkiesbaar stelt voor een zitje in het Amerikaanse Huis dat is vrijgekomen omdat voormalig Kamerlid Ryan Zinke nu minister van Binnenlandse Zaken is in de regering-Trump.