Amerikaanse gezondheidsminister stapt op vanwege vliegtuigschandaal

De website Politico bracht eerder deze week naar buiten dat Tom Pricevanaf mei minstens 26 keer een privé-vliegtuig heeft ingehuurd voor werkreizen. In totaal heeft dat de staat 400.000 dollar gekost. Sommige reizen waren korte afstanden, bijvoorbeeld van Washington DC naar Philadelphia. Dat is maar 1,5 uur met de trein.

Price verontschuldigde zich eerder deze week voor de vliegtuigen en bood aan zijn eigen stoel op de vluchten terug te betalen aan de staat. Hij bood ruim 50.000 dollar, waarmee de totale kosten bij lange na niet gedekt worden. De zaak wordt door het ministerie van gezondheid nog onderzocht.

Naar verluidt was president Donald Trump niet erg te spreken over het schandaal waar Price in verwikkeld was geraakt. Trump accepteerde Price's ontslag vrijdagmiddag lokale tijd.