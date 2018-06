'Amerikaanse gas- en olie-industrie stoot 60 procent meer methaan uit dan regering schat'

Methaan is een gas dat het broeikaseffect op het milieu sterk verhoogt. De gas- en olie-industrie stoot jaarlijks 13 miljoen ton methaan in de atmosfeer. Dat cijfer ligt veel hoger dan de schattingen van het overheidsorgaan EPA (Environmental Protection Agency).

Met 13 miljoen ton vormt die methaanuitstoot 2,3 procent van de bruto-productie van Amerikaans gas. Het EPA houdt het bij 1,4 procent.

Het natuurlijk gas dat door die methaanlekken verloren gaat, betekent een jaarlijks verlies van twee miljard dollar, argumenteert de door 140 wetenschappers opgestelde studie, uitgevoerd in samenwerking met 50 olie- en gasbedrijven.

'De wetenschappers hebben een enorm probleem ontdekt, maar ook een enorme opportuniteit', verklaarde Steven Hamburg, vorser bij de ngo Environnemental Defense Fund en medeopsteller van het rapport. 'Het verminderen van de methaanuitstoot in de olie- en gassector is de snelste en meest rendabele manier om de huidige opwarming te vertragen, zelfs op een moment dat een uitgebreide overgang naar minder koolstofbevattende energievormen bezig is'.

Methaan is de belangrijkste component van natuurlijk gas. Over een periode van twintig jaar is de impact van dat gas op de klimaatopwarming tachtig keer groter dan die van koolstofdioxide, stellen deskundigen.

Sommige energiegiganten hebben het probleem al onderkend. BP, bijvoorbeeld, heeft in april maximumuitstoten van methaan vastgelegd, en ExxonMobil besliste in mei om haar methaanuitstoot te verlagen. Ook Shell en Qatar Petroleum zijn al in de fase van 'het zich engageren'.